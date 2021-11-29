Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı - Haberler
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Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

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Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda lodos nedeniyle devrilen ekmek teknesinin altında kalan simitçi, ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda lodos nedeniyle devrilen ekmek teknesinin altında kalan simitçi, ağır yaralandı.

Olay, Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei (56), simit aracıyla cadde üzerinde seyir haline geçti. 70 kilometre hıza ulaşan lodosla mücadele veren simitçinin, aracının çatısı uçtu ve devrildi. Simitler yola saçılırken, devrilen aracın altında kalan simitçi ise ağır yaralandı.

YARDIMA KOŞTULAR Olayı gören vatandaşlar, aracı kaldırıp simitçiyi kurtardılar. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından duyarlı vatandaşlar, yola saçılan simitleri toplayıp, muhafaza ettikleri aracın içerisine koydular. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

(Salih Bilal Aslan/ İHA)

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

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