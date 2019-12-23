: Lodos Silivri'yi etkisi altına aldı

23.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:36

Silivri'de dün akşam itibariyle başlayan lodos, etkisini göstermeye devam ediyor.

Lodos nedeniyle sahil şeridinde yürüyüş yollarının taşları sökülürken, bazı vatandaşlar ise hasar gören teknelerini kıyıya çekti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür ufak tefek hasarla atlattık. Şu anda ekiplerimiz sahildeki olumsuzlukları gidermeye çalışıyor. Ekiplerimiz sahada çalışıyor, bizler de sahadayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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