Lodos, Silivri'de dev dalgalar oluşturdu
-Denizden kıyıya vuran dev dalgalar -Şiddetli rüzgarın ağaçları savurması İSTANBUL - Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle dev dalgalar meydana geldi.
23.12.2019 02:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 02:20
-Denizden kıyıya vuran dev dalgalar
-Şiddetli rüzgarın ağaçları savurması İSTANBUL - Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle dev dalgalar meydana geldi. Sağanak yağışla birlikte lodosun şiddeti artarken, deniz kenarında çöp birikintileri oluştu.
Kaynak: AA