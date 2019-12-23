Lodos, Silivri'de dev dalgalar oluşturdu
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Lodos, Silivri'de dev dalgalar oluşturdu

-Denizden kıyıya vuran dev dalgalar -Şiddetli rüzgarın ağaçları savurması İSTANBUL - Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle dev dalgalar meydana geldi.

23.12.2019 02:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 02:20
Lodos, Silivri'de dev dalgalar oluşturdu

-Denizden kıyıya vuran dev dalgalar

-Şiddetli rüzgarın ağaçları savurması İSTANBUL - 'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle dev dalgalar meydana geldi. Sağanak yağışla birlikte lodosun şiddeti artarken, deniz kenarında çöp birikintileri oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Lodos, Silivri'de dev dalgalar oluşturdu
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