Lodos sebebiyle Edremit Körfezi'nde dev dalgalar oluştu
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Lodos sebebiyle Edremit Körfezi'nde dev dalgalar oluştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

29.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:23
Lodos sebebiyle Edremit Körfezi'nde dev dalgalar oluştu

'in ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.


Akşam saatlerinde 'nde başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan dev dalgalar sebebiye sahiller boşaldı. Lodos Edremit'in sahil kesimlerinde saatte 71 kilometre hıza ulaştı. Sahillerde dev dalgalar oluştu. 3 metreyi bulan dalgalar birçok kişinin ilgisini çekti. Hava sıcaklığı da lodosun tesiriyle 17 dereceye kadar yükseldi. Lodos fırtınasının öğme saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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