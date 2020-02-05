Lodos pazar yeri inşaatını vurdu
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Lodos pazar yeri inşaatını vurdu

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

05.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:05
Lodos pazar yeri inşaatını vurdu

'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Millet Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen şiddetli lodos, pazar yeri inşaatına zarar verdi. Pazar yerine güvenlik maksadıyla çekilen paneller şiddetli lodosa dayanamayarak uçtu. Panellerin büyük bir gürültüyle uçması sonucu hemen dışarı çıkan vatandaşlar gördüleri karşısında şaşırdı. Çevre esnaflarının müdahalesi sonrası uçan malzemeler pazar yerinin içine bırakıldı. Uçan panellerin tehlike saçan bazı aksamı ise vatandaşlar tarafından muhafaza altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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