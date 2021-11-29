Lodos nedir? Lodos anlamı nedir?

Lodos Türkiye'de, gezici siklonların içeriye daha çok sokulduğu kış mevsiminde çok görülür ve siklonların sıcak cephesinin geçişini izler. Sıcaklıkların yükselmesine neden olur. En sık aralık ayında görülür. Lodos anlamı nedir? Lodos nedir?

LODOS NEDİR?

Lodos, güneybatıdan esen rüzgârlara verilen addır. Türkiye'de, gezici siklonların içeriye daha çok sokulduğu kış mevsiminde çok görülür ve siklonların sıcak cephesinin geçişini izler. Sıcaklıkların yükselmesine neden olur. En sık aralık ayında görülür.

Lodos, yoğun olarak Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de esmekle beraber, zaman zaman Adriyatik Denizi'ni de etkiler. Lodosun, beraberinde taşıdığı mineraller ve toz sebebiyle insanlar üzerinde baş ağrısı, halsizlik, nefes darlığı, göz kanlanması gibi bir dizi etkiye yol açtığına inanılır.

Soba zehirlenmelerine neden olan bir rüzgârdır.

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