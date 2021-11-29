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Lodos nedeniyle pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Lodos nedeniyle pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi battı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı.

Lodos özellikle İstanbul'un sahil kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor. Pendik Sahili'nde bulunan balıkçı teknelerinden ikisi battı. Bir balıkçı teknesi kayalıklara vurarak parçalandı. Bir balıkçı, "Buraya bir mendirek yapılabilir. Maltepe'nin var. Kartal'ın var. Her yerin var. Biz Pendik'te bu kadar mı aciziz de bir mendirek yapılamıyor." dedi.


Lodos nedeniyle pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Lodos nedeniyle pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Lodos nedeniyle pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Lodos nedeniyle pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Lodos nedeniyle pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Lodos nedeniyle pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Lodos nedeniyle pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

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