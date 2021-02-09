Lodos nedeniyle iş yerinin çatısı çöktü
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Lodos nedeniyle iş yerinin çatısı çöktü

09.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:16
Lodos nedeniyle iş yerinin çatısı çöktü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle, tek katlı iş yerinin çatısı çöktü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle, tek katlı iş yerinin çatısı çöktü. Olay, gece saatlerinde, İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Artezyen Sokak'ta bulunan isklethanede meydana geldi. Mobilya sanayisinde bulunan 3 katlı işyerinin tadilat yapılan çatısının duvarı, lodosun etkisiyle yandaki isklethanenin çatısına devrildi. Duvarın devrilmesi sonucu tek katlı işyerinin çatısı çöktü. Sabah işyerini açan esnaf yaşananlar karşısında büyük şok yaşarken; iş yerinde hasar oluştu.

Olayı anlatan işyeri sahibi Celal Ülke, "Komşularımız işyerleinin çarısında tadilat yapıyordu. Akşam ki lodosta çatının duvarı İşyerimizin çatısına devrilmiş. Allahtan gece olmuş. Buna da şükür. 15-20 bin TL civarında hasarımız var. Bunla geçmiş olsun." dedi.


Lodos nedeniyle iş yerinin çatısı çöktü
Lodos nedeniyle iş yerinin çatısı çöktü
Lodos nedeniyle iş yerinin çatısı çöktü
Lodos nedeniyle iş yerinin çatısı çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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