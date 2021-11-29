Lodos nedeniyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıktı

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da etkili olan lodos nedeniyle hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 6-10 derece üstüne çıktı.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kuvvetli lodosun etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığında geçici artış yaşandı.

Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu illerinde genel olarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6-10 derece üstüne çıktı.

Lodos nedeniyle gün içinde Bartın'da hava sıcaklığı 30, Zonguldak'ta 29, Sakarya'da 28, Düzce'de 27, Samsun'da 26, İzmir'de 24 dereceye ulaştı.

Kuvvetli rüzgarın çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmesi, hava sıcaklığının da mevsim normallerine inmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, lodos ve kuvvetli yağışın beklendiği bölgeler için uyarı yapmış, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istemişti.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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