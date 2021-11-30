Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan lodos, etkisini bugün de sürdürüyor. Lodos, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. dev dalgalar bazıları için de fon oluşturdu. Fotoğraf meraklıları dev dalgalar arasında fotoğraf çektirdi. Şehir Hatları'nın internet sitesinde yapılan açıklamada "Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi. Lodos nedeniyle yapılamayan seferler;

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