Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da dünden beri etkili olan lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da dünden beri etkili olan lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi. Bazıları da dev dalgalar arasında fotoğraf çektirdi.

İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan lodos, etkisini bugün de sürdürüyor. Lodos, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. dev dalgalar bazıları için de fon oluşturdu. Fotoğraf meraklıları dev dalgalar arasında fotoğraf çektirdi. Şehir Hatları'nın internet sitesinde yapılan açıklamada "Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi. Lodos nedeniyle yapılamayan seferler;

UZUN BOĞAZ TURU

KADIKÖY - KARAKÖY - EMİNÖNÜ

ÜSKÜDAR - KARAKÖY - EMİNÖNÜ

KADIKÖY - BEŞİKTAŞ

İSTİNYE - ÇUBUKLU ARABALI

BOSTANCI - KARAKÖY - KABATAŞ

BOSTANCI - ADALAR

KABATAŞ - ADALAR

ADALAR - BEŞİKTAŞ

ORTAKÖY - ÜSKÜDAR - KADIKÖY


- İstanbul
Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu

Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

 İstanbul Valiliği: 'İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19...

İstanbul Valiliği: "İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19...

 Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title