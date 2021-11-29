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Lodos martıları da vurdu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Haberler | Genel

Lodos martıları da vurdu Şiddetli rüzgar nedeniyle uçamayan martılar boş araziye sığındı İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli lodos kuşları da vurdu.

İSTANBUL (İHA) - Lodos martıları da vurdu

Şiddetli rüzgar nedeniyle uçamayan martılar boş araziye sığındı

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli lodos kuşları da vurdu. Şiddetli lodos nedeniyle uçamayan binlerce martı Kazlıçeşme'de boş bir araziye sığındı.

İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devem ediyor. Bir çok nokta da lodos nedeniyle binaların çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi. Ancak lodos sadece çatıları ve ağaçları vurmadı kuşlar da fırtınadan nasibini aldı. Fırtına nedeniyle uçamayan binlerce martı boş bir araziye kondu. Martıların konduğu arazi beyaza bürünürken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Lodos martıları da vurdu

Lodos martıları da vurdu

Lodos martıları da vurdu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Son Dakika Haberleri

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