Lodos kurbanı Alaattin Çavdar son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Lodos kurbanı Alaattin Çavdar son yolculuğuna uğurlandı

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Lodos kurbanı Alaattin Çavdar son yolculuğuna uğurlandı

ESENYURT'ta şiddetli lodosun etkisiyle bir binanın dış cephesinden kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Alaattin Çavdar, cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta şiddetli lodosun etkisiyle bir binanın dış cephesinden kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Alaattin Çavdar, cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3128. Sokak üzerinde meydana geldi. Lodos nedeniyle bir iş yerinin dış cephesinden parça koptu. Kopan parçalar önce başka bir iş yerine daha sonra da hafif ticari aracından yük indiren Alaattin Çavdar'ın başına düştü. Olay yerinden hayatını kaybeden Çavdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri konu hakkında inceleme başlattı.

Lodosta yaşamını yitiren Alaattin Çavdar için Beylikdüzü Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Çavdar'ın cenazesi defnedilmek üzere Yakuplu Mezarlığı'na götürüldü.


Lodos kurbanı Alaattin Çavdar son yolculuğuna uğurlandı

Lodos kurbanı Alaattin Çavdar son yolculuğuna uğurlandı

Lodos kurbanı Alaattin Çavdar son yolculuğuna uğurlandı

Lodos kurbanı Alaattin Çavdar son yolculuğuna uğurlandı

Lodos kurbanı Alaattin Çavdar son yolculuğuna uğurlandı

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