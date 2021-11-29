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Lodos kafeyi böyle uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lodos kafeyi böyle uçurdu Büyükçekmece'de lodos nedeniyle bir kafenin dış kısmının uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Lodos kafeyi böyle uçurdu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de lodos nedeniyle bir kafenin dış kısmının uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Cam balkon kısmı uçan kafede maddi hasar oluştu.

Meteorolojinin uyarıları sonrası lodos İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Lodos nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında çatı uçmaları yaşandı. Büyükçekmece Mimaroba'da bulunan bir kafenin dış kısmı ise şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek uçtu. Cam balkon kısmı uçan kafenin o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Lodos kafeyi böyle uçurdu

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