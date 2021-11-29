BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Lodos kafeyi böyle uçurdu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de lodos nedeniyle bir kafenin dış kısmının uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Cam balkon kısmı uçan kafede maddi hasar oluştu.

Meteorolojinin uyarıları sonrası lodos İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Lodos nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında çatı uçmaları yaşandı. Büyükçekmece Mimaroba'da bulunan bir kafenin dış kısmı ise şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek uçtu. Cam balkon kısmı uçan kafenin o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet