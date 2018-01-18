Lodos İstanbul'da Etkili Oluyor
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbuL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
İstanbuL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO bazı seferler iptal edildi:
07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07: 30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
Görüntü dökümü:
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