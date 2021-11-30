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Lodos iskeleleri kopardı, tekneler hasar gördü

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Lodos iskeleleri kopardı, tekneler hasar gördü

Türkiye'yi etkisi altına alan fırtına ve lodos Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka mahallesinde teknelerde zarara neden olurken, ahşap iskeleler büyük hasar gördü.

ULA, MUĞLA (İHA) - Türkiye'yi etkisi altına alan fırtına ve lodos Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka mahallesinde teknelerde zarara neden olurken, ahşap iskeleler büyük hasar gördü.

Dün öğle saatlerinde başlayan lodos ve fırtına bu sabah saatlerinde Ula'nın Akyaka Mahallesi Maden iskelesinde büyük hasara neden oldu. Maden iskelesinde kıyıdaki tonozlara bağlı olan tekneler dalgaların kıyıya vurması ile hasar oluştu. İki tekne ise bağlı bulundukları tonozdan koparak sürüklendi.

Gün boyu devam eden fırtına ve lodos akşam saatlerinde hızını arttırdı. Maden İskelesindeki ahşap iskeleler kıyıya vuran dalgalara dayanamadı ve yerlerinden söküldü. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntülerken, tekne ve iskelede büyük hasar oluştuğu açıklandı.

(Bekir Tosun/İHA)

Lodos iskeleleri kopardı, tekneler hasar gördü

Lodos iskeleleri kopardı, tekneler hasar gördü

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