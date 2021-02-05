Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti (2)

05.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:55
Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİBursa'da lodos fırtınasında uçan çatıdan kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kayebeden Kenan Özsoy'un cenazesi, Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da lodos fırtınasında uçan çatıdan kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kayebeden Kenan Özsoy'un cenazesi, Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA,


Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti (2)
Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti (2)
Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti (2)
Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti (2)
Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Ali Sunal Özcan Deniz Yıldız Tilbe
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:58:38. #1.15#
title