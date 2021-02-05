Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti (2)
05.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:55
TOPRAĞA VERİLDİBursa'da lodos fırtınasında uçan çatıdan kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kayebeden Kenan Özsoy'un cenazesi, Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'da lodos fırtınasında uçan çatıdan kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kayebeden Kenan Özsoy'un cenazesi, Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN