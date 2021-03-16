Lodos fırtınası Kuzey Ege'de etkili oluyor
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Lodos fırtınası Kuzey Ege'de etkili oluyor

16.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:07
Lodos fırtınası Kuzey Ege'de etkili oluyor

Kuzey Ege'de etkisini artıran lodos rüzgarı fırtınaya dönüştü.

Kuzey Ege'de etkisini artıran lodos rüzgarı fırtınaya dönüştü. Lodos fırtınası nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesi sahillerinde dev dalgalar oluştu.

Sabah saatlerinde bölgede etkili olmaya başlayan ve öğlenden sonra hızını artıran lodos fırtınaya dönüştü. Hızı zaman zaman 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu. Rüzgarın gecenin ilerleyen saatlerine kadar hızını artırması ve sabah saatlerinde hızını kaybetmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Lodos fırtınası Kuzey Ege'de etkili oluyor
Lodos fırtınası Kuzey Ege'de etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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