Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (3)
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Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (3)

25.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:00
Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (3)

DEV DALGALAR KÜÇÜKKUYU SAHİLİNİ DÖVDÜÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınası, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi sahillerini adeta dövdü.

DEV DALGALAR KÜÇÜKKUYU SAHİLİNİ DÖVDÜ

ÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınası, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi sahillerini adeta dövdü. Rıhtıma vuran dalgalar, yazlık evlere kadar ulaştı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. Küçükkuyu sahilinde rıhtıma vuran dalgaların boyu zaman zaman 2 katlı evlerin boyuna ulaştı. Dalgaların etkisiyle, Çanakkale-İzmir karayolunun Küçükkuyu beldesinden geçen sahile sıfır noktasındaki karayolunda su birikintileri oluşturdu. 

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),


Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (3)
Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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