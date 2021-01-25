Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (2)
25.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:59
LAPSEKİ SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADIÇANAKKALE'de saatte 75 kilometre hızla esen lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri, saat 10.30 itibariyle yeniden başladı.
GELİBOLU-LAPSEKİ SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI
ÇANAKKALE'de saatte 75 kilometre hızla esen lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri, saat 10.30 itibariyle yeniden başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı