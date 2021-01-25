Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (2)
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Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (2)

25.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:59
Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (2)

LAPSEKİ SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADIÇANAKKALE'de saatte 75 kilometre hızla esen lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri, saat 10.30 itibariyle yeniden başladı.

GELİBOLU-LAPSEKİ SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

ÇANAKKALE'de saatte 75 kilometre hızla esen lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri, saat 10.30 itibariyle yeniden başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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