Lodos Eds Direğini Devirdi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uyarı levhasını kara yolunun ortasına devirdi.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Sivas- Ankara arasındaki D200 Karayolu üzerinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uyarı levhasının devrilmesine neden oldu. Yaklaşık 18 metre genişliğinde ki levha kara yolunun ortasına devrilince yol araç ulaşımına kapandı. Sürücülerin ihbarı ile levha iş makinesi ile yoldan kaldırıldı. - SİVAS