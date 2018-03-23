Lodos Eds Direğini Devirdi

Lodos Eds Direğini Devirdi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uyarı levhasını kara yolunun ortasına devirdi.

Lodos Eds Direğini Devirdi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uyarı levhasını kara yolunun ortasına devirdi.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Sivas- Ankara arasındaki D200 Karayolu üzerinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uyarı levhasının devrilmesine neden oldu. Yaklaşık 18 metre genişliğinde ki levha kara yolunun ortasına devrilince yol araç ulaşımına kapandı. Sürücülerin ihbarı ile levha iş makinesi ile yoldan kaldırıldı. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et