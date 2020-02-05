Lodos çatıyı uçurdu 3 araç zarar gördü
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Lodos çatıyı uçurdu 3 araç zarar gördü

Bursa'da etkili olan lodos, çatıları uçurdu.

05.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:04
Lodos çatıyı uçurdu 3 araç zarar gördü

'da etkili olan lodos, çatıları uçurdu. Çatının üzerine düştüğü 3 araç zarar göndü.


Bursa'nın ilçesi bağlı mahallesi Diriliş sokakta meydana gelen olayda lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı 3 arabaya zarar verdi. Çatı uçtuğu sırda kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Zarar gören araçlar ise olay yerinden kaldırıldı. Uçan çatının kaldırılması için ise çalışmalar sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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