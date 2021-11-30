Lodos baş ağrısı yapar mı? Lodos neden baş ağrısı yapar?
Sonbaharda Lodos rüzgârının yol açtığı basınç, şiddetli migren ataklarına yol açma ihtimali yüksektir. Bu dönemde Lodos baş ağrısı yapar mı? Lodos neden baş ağrısı yapar? sorularının yanıtı merak edilmekte. Özellikle mevsim geçişlerinde düzenli uyumaya ve akşam saatlerinde kahve içmemeye özen göstermek bir takım ağrılara maruz kalmamak için önlem olabilir.
Lodos baş ağrısı yapar mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Lodoslu havalarda en çok görülen şikayet olarak dikkat çeken baş ağrısına maruz kalmamak bir takım önlemler almak mevcut. Peki lodos neden baş ağrısı yapar?
Sıcak, ılık, çok kuru dağ ve çöl rüzgarları, ağız ve burun boşluğundaki ıslak yüzeyleri kurutup, hava yollarını uyardığı için baş ağrısına neden olabilmektedir. Atmosfere eklenen ozon, karbonmonoksit ve diğer kimyasal maddelerle de baş ağrısı daha şiddetli bir hal alır.
Çocukları hastanelik eden lodoslu hava koşulları pek çok insanda da baş ağrısına sebebiyet veriyor. Halk arasında "lodos çarptı" şeklinde dile getirilen migren tarzı baş ağrısının en önemli nedeni lodosun yol açtığı hava basınç değişiklikleri. Ayrıca lodosun taşıdığı çeşitli toz ve mineraller de baş ağrısı ve migrenin tetikleyicileri arasında.
Aynı zamanda hormonal dengeyi bozan ve psikolojik sorunlara da yol açan lodosun marifetleri baş ağrısıyla sınırlı değil. Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, çalışma isteğinin azalması, göz kanlanması, ağrı, mide bulantısı, nefes darlığı, uyuşukluk, iştah değişiklikleri ve psikolojik sorunlar gibi şikayetlere de sebep oluyor.
Özellikle sonbaharda etkili olan lodos rüzgarının yol açtığı basınç, şiddetli migren ataklarına yol açma ihtimali oldukça fazladır.
Halk arasında "lodos çarptı" şeklinde dile getirilen migren tarzı baş ağrısının en önemli nedeni lodosun yol açtığı hava basınç değişiklikleri. Ayrıca lodosun taşıdığı çeşitli toz ve mineraller de baş ağrısı ve migrenin tetikleyicileri arasında.
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