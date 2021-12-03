Lodos balıkçılığı vurdu, tekneler günlerdir açılamıyor

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da günlerdir etkili olan fırtına balık tezgahlarını vurdu. Fırtına denize açılamayan balıkçı tekneleri barınaklarda havaların düzelmesini bekliyor. Piyasada balık azalınca da tezgahta balık fiyatları yükseldi.

İstanbul'da saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıkan lodos birçok çatıyı uçururken, il genelinde 4 kişi hayatını kaybetti. Kuvvetli lodostan balıkçılar da etkilendi. Lodos nedeniyle balıkçı tekneleri açılamadı. Tezgahlarda balık azalınca fiyatlarda da arttı.

'TUTULAN BALIK MİKTARI AZ OLUNCA FİYATLAR YÜKSELDİ'

'DENİZDE OLMASI GEREKEN TEKNELER BİR HAFTADIR BARINAKTA YATIYOR'