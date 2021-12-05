Lodos balık tezgahlarını da etkiledi

ESKİŞEHİR (İHA) - Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına ve lodos Eskişehir'de balık fiyatlarını etkiledi.

Geçtiğimiz günlerde batı kesimlerde hakim olan olumsuz hava koşulları, denizlerde şiddetli fırtınaya neden olmuştu. Birkaç gündür denizlerin durulmaması, balıkçıların demir atmasına sebep oldu.

Eskişehir'de uzun yıllardır balıkçılık yapan Ferhat Eskioğlu, balık fiyatlarının yükseldiğini belirterek, "Şu an fırtınadan dolayı balık çıkmıyor. Çıkan balık da ona göre pahalı geliyor. Fiyatlarımız yüksek. İstavrit ve hamsi tezgaha 30 liradan çıktı. Çupra ve levrek ise 70 lira oldu. Palamudu 35 liradan veriyoruz. Deniz düzeldiği zaman fiyatlar da düzelir diye umuyoruz. Balığın kulağına kar suyu girdiği zaman düzelir. Denizdeki lodos fiyatlarının yüzde 70 artmasına sebep oldu. Palamut ithal olduğu için doların yükselişi de onu etkiledi. Fakat vatandaşlar yine de balık almaya devam ediyorlar. İki kilo alacaklarına bir kilo alıyorlar, yine de balıktan vazgeçmiyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR