Lodos apartmanın dış cephesini söktü

27.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:14

Bursa'da bir sitenin dış cephesi yoğun lodostan dolayı yerinde koptu.



Olay, Nilüfer'e bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir siteye yaklaşık bir ay önce ısı yalıtımı yapıldı. Dün geceden bu yana etkisini gösteren kuvvetli lodos sebebiyle sitenin dış cephesinin bir kısmı büyük gürültüyle yerinden koptu. Sitenin arka tarafında olmasından dolayı kimseye bir zarar gelmedi. Bina sakinleri durumu firmaya söylediklerini, dış cephenin yeniden onarılacağını söyledi.



Bursa Boyacılar ve Yalıtımcılar Esnaf Odası Ferhat Daysali olay yerinde incelemelerde bulundu. Daysali, ısı yalıtımda eksik malzeme kullanıldığını ifade ederek, "Bu binada eksik malzeme kullanılmış. Normalde köpüğün üzerine bir yapıştırıcı boya atılması gerekiyordu. Yaptığımız incelemelerde bunu göremedik. Isı yalıtımı yaptırılırken, harcamalardan kısmamak gerekiyor. Düşük maliyette yapılan ısı yalıtımlarda böyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Daha önce de bunun örnekleri yaşanmıştı. Isı yalıtımı yapan vatandaşlarımız araştırma yapıp yaptırsınlar. Bunun için bizim odamıza başvuru yapabilirler" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA