Lodos ağaçları yerinden söktü, tırları devirme noktasına getirdi - Haberler
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Lodos ağaçları yerinden söktü, tırları devirme noktasına getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lodos ağaçları yerinden söktü, tırları devirme noktasına getirdi AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hızı saatte zaman zaman 30 kilometrenin üstüne çıkan lodos hayatı olumsuz etkilerken, rüzgar ağaçları devirdi ve narenciye yüklü bir tır devrilme tehlikesinden dolayı güvenli bölgeye pak edildi.

Lodos ağaçları yerinden söktü, tırları devirme noktasına getirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hızı saatte zaman zaman 30 kilometrenin üstüne çıkan lodos hayatı olumsuz etkilerken, rüzgar ağaçları devirdi ve narenciye yüklü bir tır devrilme tehlikesinden dolayı güvenli bölgeye pak edildi.

Kentte dün başlayan ve gece boyu devam eden lodos olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Rüzgardan dolayı kent merkezinde ve karayollarında bir çok ağaç devrilirken, bazı araçların üzerine çatılardan tuğla ve benzeri cisimler düştüğü için maddi zarar meydana geldi. Meteorolojinin hafta sonu kent için yaptığı uyarılar doğru çıkarken, kentte rüzgarın hızı zaman zaman 30 kilometrenin üstüne çıktı.

Afyonkarahisar-Konya karayolunda Emre Soylu 80 EG 133 plakalı narenciye yüklü tırı ile seyir halindeyken rüzgardan dolayı dorsenin yan yatmaya başladığını fark edince polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve Karayolları ekipleri tırı güvenli bir alana park ederek, bir başka araca yükün nakledilmesi için gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Öte yandan, İl Afet ev Acil Durumu Müdürlüğü'ne bildirilen bir vakanın olmadığı ve ekiplerin herhangi bir olumsuzluğa karşı alarm durumunda beklediği öğrenildi. Ayrıca kentte olumsuz hava koşullarının gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Lodos ağaçları yerinden söktü, tırları devirme noktasına getirdi

Lodos ağaçları yerinden söktü, tırları devirme noktasına getirdi

Lodos ağaçları yerinden söktü, tırları devirme noktasına getirdi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Son Dakika Haberleri

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