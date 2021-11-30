MARMARİS, MUĞLA (İHA) - - Lodos'a aldırış etmeyip, sahilde gitar çaldılar

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerden bazı vatandaşlar, şiddetli rüzgara aldırış etmeyip gitar çaldı.

Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışlı hava ve fırtına Marmaris'te zaman zaman etkisini arttırarak devam ediyor. fırtına ve yağışlı hava ile birlikte vatandaşlar dışarıya çıkmazken, kimi vatandaşların olumsuz havaya aldırış etmeden sahilde vakit geçirdikleri görüldü. Kimi vatandaşlar sahilde gitar çalarken, kimilerinin ise yürüyüş yaptığı gözlemlendi.

Bir kurumda memur olarak çalışan Sadık Dıras, "Müzik her yerde. Ben böyle havaları daha çok seviyorum sahilde kimse yok, biz de gitarımızı çalıp müziğimizi yapıyoruz. Bize çok göre çok keyifli daha çekici, kimse de yokken farklılık oluşuyor. Özellikle bugün kimse olmadığı için geldik buraya" dedi.

Eskişehir'den Marmaris'e arkadaşı için gelen ve müziğin her yerde olmasını gerektiğini belirten Cihan Barış Turgut ise "Eskişehir de okuyorum arkadaşımın yanına ziyarete geldim. Ben bu havaları çok seviyorum. Sonbahar doğumlu olduğum için bu havaları çok seviyorum, bir de Eskişehir de deniz olmadığı için Marmaris'i çok seviyorum" dedi.