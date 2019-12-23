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Loda Mobilya ve Arel Üniversitesi işbirliği

Çağdaş dekorasyonun en önemli temsilcilerinden Loda Mobilya; Türk tasarım kalitesini desteklemek ve genç yeteneklerin mobilya sektörüyle buluşmasını sağlamak amacıyla Arel Üniversite ile birlikte Mobilya Tasarım Yarışması'na ev sahipliği yapıyor.

23.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:58
Loda Mobilya ve Arel Üniversitesi işbirliği

Çağdaş dekorasyonun en önemli temsilcilerinden Loda Mobilya; Türk tasarım kalitesini desteklemek ve genç yeteneklerin mobilya sektörüyle buluşmasını sağlamak amacıyla Arel Üniversite ile birlikte Mobilya Tasarım Yarışması'na ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Dunya.com

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