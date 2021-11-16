Lobin İnternational yönetiminde gerçekleşen 16.Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi Londra'da Toplanıyor

Lobin İnternational tarafından daha önce İstanbul, Brüksel, Frankfurt, Saraybosna, Belgrad, Paris, Amsterdam gibi başkentlerde gerçekleşen 16.Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ; 18 Aralıkta dünyanın en önemli iş merkezlerinden biri olan Londra'da,sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerini ağırlayacak.

Lobin International tarafından organize edilen zirve; Türkiye'nin önde gelen sanayici ve iş adamlarının, bilgi, birikim ve deneyimlerini aktarmasına fırsat veren etkinlikler, devlet ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra STK'lar ve bürokrasinin katılımıyla gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA'DAKİ İŞ DÜNYASININ ÖRNEK İSİMLERİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

17 – 19 Aralık 2021 tarihlerinde Lonrada'da, imalat ve hizmet sektöründe inovasyona yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden Türkiye'deki ve Avrupadaki iş dünyasının örnek isimleri deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geldikleri zirvede AR-GE ve ona bağlı olarak oluşturulacak kalite ve inovasyon tanımını yeniden şekillendirirken üretim, tüketim ve hizmet boyutunda uygulanabilir inovasyon arayışlarını Londra'da katılımcılarla paylaşılacaktır.

Lobin International tarafından gerçekleştirilen 16th International Quality Summit, kalite bilincini geliştirmek ve markalar için geleceğin haber cisi olan AR-GE'nin önemini konuşmak için Londra'da toplanıyor.

"35 YILI AŞKIN SÜREDİR KALİTE ZİRVESİ DÜZENLİYORUZ"

Lobin International Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu, 35 yılı aşkın bir süredir kalite zirvesi düzenlediklerini söyleyerek şöyle konuştu: "İş ve siyaset dünyasının talepleri ve beklentileri üzerine yapılan araştırmaları tespit ediyor, ihtiyaçların giderilmesi için işbirliği imkânları arıyor ve düzenlenen sempozyumlarla konusunda uzman kişilerin düşüncelerine başvuruyoruz. 35 senedir kaliteye vurgu yapıyor, ekonomi dünyasının uluslararası arenada buluşmasını sağlıyoruz.

"KALİTE VE İNOVASYON YETENEĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI GEREKİYOR"

Türkiye'nin stratejik ve coğrafi yapısı, yatırımcılara sağlamış olduğu imkânlarla, Dünya'daki pazar payının yükseltilmesine önemli fırsatlar sunuyor. Biz bu fırsatlara dikkat çekiyoruz. Günümüz tam rekabetçi piyasa koşullarında avantaj sağlamak için sadece kalite-maliyet hesapları yetmez. Pazarda kalıcı olabilmek için, AR-GE ekseninde oluşturulacak kalite ve inovasyon yeteneğinin sürdürülebilir olması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için kalite zirvesi Londra'da gerçekleşiyor. Türk iş dünyasının dünya pazarlarına yönelik pazarlama stratejileri üretime yönelik girişimleri dünya pazarlarında yer almamıza imkân sağlayan müteşebbis ruhu, rekabet gücümüzü artırmaktadır. Sektör temsilcilerinin farkındalık oluşturan projelerine Lobin International tarafından verilecek sertifika ve ödüller önemli pazarlama avantajı sunmaktadır ve sunmaya devam edecektir."