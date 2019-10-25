Lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank ile olan anlaşmasını sonlandırdı

Lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank ile olan anlaşmasını sonlandırdı

Washington merkezli güçlü lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank hakkında geçtiğimiz günlerde ABD'de iddianame hazırlanmasından bir gün sonra banka ile olan anlaşmasını sonlandırdı.

25.10.2019 08:29
Lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank ile olan anlaşmasını sonlandırdı

Washington merkezli güçlü lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank hakkında geçtiğimiz günlerde ABD'de iddianame hazırlanmasından bir gün sonra banka ile olan anlaşmasını sonlandırdı.


ABD'nin ekim ayı başında Suriye'den çekileceğini açıklamasından sonra Türkiye Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış ve hemen ardından İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank ile ilgili iddianame hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et