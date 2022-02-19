Lob'ın Internatıonal tarafından 16.Avrupa Kalite Zirvesi Londra'da gerçekleşti

Lobin International tarafından gerçekleştirilen zirve; Türkiye'nin önde gelen sanayici ve iş adamlarının, bilgi, birikim ve deneyimlerini aktarmasına fırsat verdi. Zirve devlet ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra STK'lar ve bürokrasinin katılımıyla gerçekleşti. Zirvenin sunumunu Wilma Elles üstlendi.

"35 SENEDİR KALİTEDEN ŞAŞMIYORUZ"

Lobin International Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu açılış konuşmasında 35 yılı aşkın bir süredir kalite zirvesi düzenlediklerini söyleyerek şunları söyledi: "İş ve siyaset dünyasının talepleri ve beklentileri üzerine yapılan araştırmaları tespit ediyor, ihtiyaçların giderilmesi için işbirliği imkânları arıyor ve düzenlenen sempozyumlarla konusunda uzman kişilerin düşüncelerine başvuruyoruz. 35 senedir kaliteye vurgu yapıyor, ekonomi dünyasının uluslararası arenada buluşmasını sağlıyoruz."

AK PARTİLİ CEYLAN: PANDEMİ, TÜRKİYE'Yİ FIRSATLAR ÜLKESİ HALİNE GETİRECEK

Daha sonra söz alan Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise, "Türkiye'nin otoboli projesi, Milli Uzay programı , teknoloji odaklı sanayi hamlesinden ve teşvik uygulamaları konuşmasının konu başlıklarıydı. Ceylan;Türkiye son 20 yılda Dünya da söz sahibi devletler arasında yer aldı. Hükümetimiz liyakati esas alan kadrolarıyla 21.yüzyılın teknolojisini yakaladı. Coğrafyamızda barışı istiyoruz" dedi. Pandeminin Türkiye'yi fırsatlar ülkesi haline getirdiğini anlattı.

ZİRVEYE ÜST DÜZEY KATILIM

Diğer yandan zirveye katılan isimler şu şekilde oldu: T.C. LondraBaşkonsolosu Bekir Utku Atahan , Azerbaycan Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov , Londra Soutwark Belediye Başkanı Sunil Chopra , Londra Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın , Bentaş Bentonit Ceo'su Turgay Ömür , Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali , Teska Armatür Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İyice ,Arbel Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan , Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu , Tradegross yönetim kurulu başkanı Elena Sarıkaya ,Meraj Mırzaei ,Moremo Kıds yönetim kurulu başkanıYusufkatana , Yönetim Kurulu başkan vekili Pervin Katana, Londra Radyo Anadolu yönetim kurulu başkanı Poyraz Veysal Çadır , Paragon's yönetim kurulu başkanı Tacettin Özcan, Aytac UK başkanı Recep Ercan, Ramsey UK Bilal Gür, Griton iletişim grubu genel müdürü Veysi Dede, Avrupa Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Vatan Öz ve Fehim Ustaoğlu.

Haberler.com - Ekonomi