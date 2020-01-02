Loïc Rémy'nin Chelsea'deki En İyi Golleri
2014-16 yılları arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Fransız forvet oyuncusu Loïc Rémy, Maviler'le 47 maçta 12 gole imza attı. İşte Remy'nin Chelsea'deki en güzel golleri..
02.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:19
2014-16 yılları arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Fransız forvet oyuncusu Loïc Rémy, Maviler'le 47 maçta 12 gole imza attı. İşte Remy'nin Chelsea'deki en güzel golleri..
Kaynak: Dugout
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