Lloyd Austin: IŞİD'e karşı Kürt grupların desteklenmesinde rol oynayan, ABD'nin savunma bakanı olacağı öne sürülen emekli general

ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ın Savunma Bakanlığı görevine emekli general Lloyd Austin'i aday göstereceği bildirildi.

Politico'nun konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberde, Biden'ın Austin'ı savunma politikalarını hayata geçirmesine yardımcı olacak "güvenli bir tercih" olarak gördüğü belirtildi.

Austin'in bakanlığa atanabilmesi için Kongre'den muafiyet, Senato'dan da onay alması gerekiyor.

ABD kanunları gereğince, emekli bir askerin savunma bakanlığına getirilebilmesi için ordudan ayrılmasının üzerinden en az yedi yıl geçmesi öngörülüyor. Sürenin bundan kısa olması halinde ise Kongre'den muafiyet alınması şart koşuluyor.

Austin, atamasının kesinleşmesi halinde ABD'nin ilk Afrika kökenli savunma bakanı olacak.

New York Times gazetesi, 67 yaşındaki Austin'in ordu içerisinde çok saygı duyulan ve çatışma sahalarında taktik zekasıyla bilinen bir asker olduğunu yazdı.

Irak'taki ABD güçlerinin komutanı

2016 yılında ordudan emekli olan Austin, Orta Doğu'yu çok yakından tanıyan bir isim.

Austin, 2010-11 yıllarında Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Irak'taki ABD güçlerinin komutanlığını yürüttü.

Bu dönemde, ABD'nin Irak'taki muharip askerlerin geri çekilmesi ve Irak ordusuna danışmanlık, yardım ve eğitim sağlamaya başlamasını öngören yeni döneme geçiş faaliyetlerini yürüttü.

Eski Başkan Barack Obama tarafından 2013 yılında ABD'nin Orta Doğu'daki tüm askeri faaliyetlerinden sorumlu olan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başına atandı. Bu göreve getirilen ilk Afrika kökenli ABD'li asker oldu.

Austin'in CENTCOM komutanlığı dönemine Suriye'deki savaş ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele damgasını vurdu.

IŞİD'le mücadelede önemli rol oynadı

Austin, ilk etapta ABD'nin Suriye'deki silahlı muhaliflere destek ve eğitim vermesini öngören 500 milyon dolarlık "eğit-donat programını", daha sonra da IŞİD'le mücadele eden Kürt gruplara destek verilmesi süreçlerini yönetti.

Austin, Ekim 2014'te IŞİD'in Suriye'deki Kürt grupların kontrolü altındaki Kobani'ye yönelik saldırılarını püskürtmek için ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun hava operasyonları düzenlemesinde önemli rol oynadı.

Austin, o dönemde yaptığı açıklamada, koalisyonun hava operasyonları sonucu yüzlerce IŞİD militanının öldürüldüğünü ve Kürtlerin kaybettikleri toprakları geri almasına yardımcı olduklarını söyledi.

Eylül 2015'te Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde soruları yanıtlarken, eğit-donat programına katılanlardan yalnızca "dört veya beş kişinin" Suriye'de o dönemde savaştığını söyledi.

O dönemde bu sözleri büyük eleştiri topladı. ABD basını, Austin'in savunma bakanlığına aday gösterilmesiyle ilgili haberlerinde bu oturumda yaşananları hatırlatarak, siyasi deneyiminin az olduğuna vurgu yaptı.

Aynı konuşmasında Austin, ABD'nin Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) destek verdiğini kabul eden ilk askeri yetkili oldu.

Austin, ABD Özel Harekat Güçleri'nin "YPG ile temas halinde olduklarını" belirterek, Kürt güçlere "danışmanlık ve yardım" sağladıklarını ancak sıcak çatışmalara girmediklerini belirtti.

Irak'ta IŞİD'in kontrolü altında bulunan bölgelerin geri alınması için başlatılan askeri operasyonların hazırlığında da önemli rol oynayan Austin, bu dönemde Türkiye'yi de birkaç kez ziyaret etti.

Basında yer alan haberlerde, Austin'in Türkiye ziyaretlerinde IŞİD'le mücadele konusunda atılabilecek adımları ve Suriye ile Irak'taki operasyonlarda İncirlik üssünün kullanımı konularını ele aldığı ifade edildi.

2016 yılında görevi devrederken yaptığı konuşmada IŞİD'le mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonu "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ortak bir düşmana kurulmuş en büyük koalisyon" olarak tanımladı.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye'den yola çıkan Jamaika bandıralı bir gemiyi durduklarını açıkladı.

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Libya Ulusal Ordusu'nun Sözcüsü Ahmed el Mismari, Mabrouka adındaki ticari gemide dokuzu Türkiye vatandaşı, 17 kişilik mürettebat olduğunu ve henüz kargosunun aranmadığını belirtti.