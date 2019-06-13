Ljubomir Fejsa kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe, ilk transferini Ljubomir Fejsa ile yaptı. Bu transfer haberi, yeni sezonda takımından çok şey bekleyen taraftarlarını heyecanlandırdı. Sarı lacivertliler, Ljubomir Fejsa hakkında internette sorgulamalara başladı. Ljubomir Fejsa kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda, hangi mevkide oynuyordu? İşte Ljubomir Fejsa hakkında tüm detaylar...

LJUBOMİR FEJSA KİMDİR?

Ljubomir Fejsa, 14 Ağustos 1988 tarihinde Sırbistan'ın Kula şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına, ülkesinin takımlarından FK Hajduk 1912'de başladı. Daha sonra sırasıyla Hajduk Kula, Partizan, Olympiakos ve Benfica takımlarında forma giydi.

Ljubomir Fejsa, 24 Ağustos 2013 tarihinde 4,5 milyon dolar bonservis ücreti karşılığında Olympiakos'dan Benfica'ya transfer oldu. 6 sezon Benfica'da mücadele verdi.

Ön libero, orta saha mevkiinde oynayan ve 1,83 m boyunda olan Ljubomir Fejsa, 2018-2019 sezonunda 33 maçta forma giydi.

Sırbistan Milli Takımı ile ilk maçına 24 Kasım 2007 tarihinde çıktı ve 33 maçta forma giydi.

Transfermarkt'ın verilerine göre, güncel bonservis değeri 15 milyon Euro.