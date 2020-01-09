Ljajic'in tedavisine başlandı

09.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:09

Beşiktaş Kulübü, antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic'in durumu hakkında açıklama yaptı.



Siyah-beyazlı kulüp, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında bugün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adem Ljajic'in bu sabah yapılan antrenman sırasında, sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem (posterior impingement) meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA