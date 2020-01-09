Haberler » Spor » Ljajic'in tedavisine başlandı - Spor

Ljajic'in tedavisine başlandı

Beşiktaş Kulübü, antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic'in durumu hakkında açıklama yaptı.

09.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:09
Ljajic'in tedavisine başlandı

Beşiktaş Kulübü, antrenmanda sakatlanan 'in durumu hakkında açıklama yaptı.


Siyah-beyazlı kulüp, Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında bugün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adem Ljajic'in bu sabah yapılan antrenman sırasında, sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem (posterior impingement) meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler