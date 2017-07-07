Liza'yı Av Tüfeğiyle Vurup Yaralayan Kişi Hakkında Suç Duyurusu

BODRUM'da, tavuklarını korkuttuğunu söyleyerek av tüfeğiyle vurduğu iki yaşındaki 'Liza' isimli köpeği yaralayan Mestan K. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki bir köprünün altında sıcaktan bunalan gebe köpeğe su veren polisler ise takdir topladı.



Bodrum'un Ortakent- Yahşi Mahallesi Müsgebi Caddesi'nde yaşayan Nalan Kıroğlu'na ait 2 yaşındaki 'Liza' isimli köpek, bahçede dolaşırken, iddiaya göre, komşu evin bahçıvanı Mestan K. tarafından dün akşam av tüfeğiyle ateş edilerek yaralandı. Olayın ardından Kızoğlu, köpeğini arkadaşlarının yardımıyla araçla New Life Kliniği'ndeki veteriner Yasin İnce'ye getirdi. Yapılan ilk kontrolde ve röntgende 'Liza'ya 27 saçmanın isabet ettiği belirlendi. Serum ve takviye iğnelerle yaşama tutunmaya çalışan Liza'nın durumunun iyiye gittiği belirtildi. Veteriner İnce, "Saçmalar büyük bir şans eseri hayati değer taşıyan organlara isabet etmemiş. Ancak yine de bir süre müşahade altında tutacağız. Saçmalar derinde olduğu için müdahale edip çıkarılamıyor. Bunları yapan insan olamaz" dedi.



Köpeğin sahibi 72 yaşındaki Nalan Kıroğlu ise "Biz iki yıl önce köpeği yavruyken sokakta bulup, sahiplendik. Ancak dün akşam saatlerinde komşumuzda bahçıvanlık yapan Mestan isimli kişi, av tüfeğiyle köpeğimize ateş ederek vurdu. Nedeni ise köpeğimizin havladığında tavuklarının korkuyor olmasıymış. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Büyük bir şoke yaşadık. Köpeğimizi hemen veterinere götürürken, ben de polislere hiçbir suçu olmayan komşuma zarar vermeyen köpeğimi vuran Mestan K. hakkında suç duyurusunda bulundum. Sessiz sakin bir hayvana bunu yapan insanın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



GEBE KÖPEĞE POLİS ŞEFKATİ



Bodrum ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Torba Kavşağı Köprüsü'nün altında ise bugün 34 derece sıcak altında yatan gebe bir köpeğe gösterilen merhamet, gören takdir topladı. İki genç trafik polisinin araçlarını durdurarak otomobildeki pet şişeleri kesip, gebe köpeğin de aralarında bulunduğu köpeklere su verdikleri görüldü. Genç polisler, gebe köpek için su bıraktıktan sonra uzaklaştı.



- Muğla