Livonca, Kernevekçe ve Man Galcesi... Avrupa'da ölü diller canlanıyor

28.09.2019 18:46

Dünya genelinde konuşulan yaklaşık 6 bin dilden yüzde 43'ü yok olmanın eşiğinde. 1950'den bu yana en az 228 dil ise çoktan unutuldu. Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun verileri birçok dilin tarihe karışacağına işaret etse de Avrupa'da 'ölü dil' olarak nitelenebilecek 3 dil canlanarak yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.



İngilizcenin bir diyalekti Man ve Kernevekçe ile Letonya'nın yerel ağızlarından 30 civarında kişinin konuşabildiği Livonca diğer dillere umut oluyor. Euronews.com'da Görüntüle