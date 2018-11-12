Liverpool'un Yıldız Oyuncusu Daniel Sturridge'e Bahis Suçlaması

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig takımlarından Liverpool'un forvet oyuncusu Daniel Sturridge'i bahis kurallarını çiğnemekle suçladı. FA'dan yapılan açıklamada, Ocak ayında bahis kurallarına aykırı hareket etmekle suçlanan Sturridge'in, 20 Kasım'a kadar cevap vermesi gerektiği belirtildi.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon Liverpool formasıyla 12 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 4 gol attı, 1 de asist yaptı.