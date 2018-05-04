Liverpoollu Salah'ın İkizi Kadar Benzediği Mısırlı Hayranıyla Görüntüleri, Sosyal Medyaya Düştü

Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah'ın, 2016'da ikizi kadar benzediği Mısırlı adamla tanıştığı görüntüler, tekrar sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah, son dönemdeki performansıyla tüm dünyanın dikkatini çekerken 2016'da çekilmiş bir video, sosyal medyada tekrar gündeme oturdu.

Mısırlı futbolcu Salah'ın kendisine neredeyse ikizi kadar benzeyen Mısırlı Ahmed Bahaa ile tanıştığı görüntüler beğeni topladı.

SALAH'A ÖVGÜDE BULUNDU

Salah ile tanışmaktan gurur duyduğunu söyleyen Bahaa Salah için, "Şu anda Mısır'a en fazla neşe katan şey. Salah beni görünce aynanın karşısında duruyor gibi hissettiğini söylemişti ancak ben ona değil, o bana benziyor. Çünkü ben ondan daha yaşlıyım." ifadelerini kullanıyor.

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