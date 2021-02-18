Liverpoollu Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi
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Liverpoollu Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi

18.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:54
Liverpoollu Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi

İngiltere ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

İngiltere ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının oynandığı haftanın 11'ini belirledi.

Liverpool'un Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0 yendiği mücadelede 90 dakika görev yapan Ozan Kabak'ın da yer aldığı 11'de şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool)

Defans: Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Andy Robertson (Liverpool)

Orta saha: Federico Chiesa (Juventus), Suso (Sevilla), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Muhammed Salah, Sadio Mane (Liverpool)

Forvet: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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