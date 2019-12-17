Liverpool vs Watford Maçının Perde Arkası
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, Watford'u 2-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Ligin 17. hafta mücadelesinde Liverpool, Anfield Stadı'nda Watford'u ağırladı.Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 38 ve 90. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 49'a çıkarırken, lig sonuncusu Watford 9 puanda kaldı.
17.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:16
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, Watford'u 2-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Ligin 17. hafta mücadelesinde Liverpool, Anfield Stadı'nda Watford'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 38 ve 90. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 49'a çıkarırken, lig sonuncusu Watford 9 puanda kaldı.
Kaynak: Dugout
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