Liverpool vs Tottenham Maçının Perde Arkası

10.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:19

2019-20 Premier Lig sezonunda sahasında Tottenham'ı ağırlayan Liverpool, henüz birinci dakikada Kane'in golüyle geri düşmesine rağmen ikinci yarıda Henderson ve Salah'ın golleriyle üç puana uzandı. İşte o maçın perde arkası görüntüleri..