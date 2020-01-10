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Liverpool vs Tottenham Maçının Perde Arkası

2019-20 Premier Lig sezonunda sahasında Tottenham'ı ağırlayan Liverpool, henüz birinci dakikada Kane'in golüyle geri düşmesine rağmen ikinci yarıda Henderson ve Salah'ın golleriyle üç puana uzandı. İşte o maçın perde arkası görüntüleri..

10.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:19

2019-20 Premier Lig sezonunda sahasında 'ı ağırlayan , henüz birinci dakikada Kane'in golüyle geri düşmesine rağmen ikinci yarıda Henderson ve Salah'ın golleriyle üç puana uzandı. İşte o maçın perde arkası görüntüleri..

Kaynak: Dugout

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