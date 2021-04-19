Liverpool ve Chelsea taraftarlarından, Avrupa Süper Ligi tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Liverpool ve Chelsea taraftarlarından, Avrupa Süper Ligi tepkisi

Liverpool ve Chelsea taraftarlarından, Avrupa Süper Ligi tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere, İspanya ve İtalya'da mücadele eden 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamasının ardından, ligde kurucu olarak yer alan Chelsea ve Liverpool taraftarları alınan bu karara tepki gösterdi.

Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek
Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek
Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu
Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu

İngiltere, İspanya ve İtalya'da mücadele eden 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamasının ardından, ligde kurucu olarak yer alan Chelsea ve Liverpool taraftarları alınan bu karara tepki gösterdi.

İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İtalya'dan da Milan, Inter ve Juventus'un yer aldığı Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunun açıklanması sonrasında tepkiler sürüyor. UEFA, resmi internet sitesinden konuyla ilgili sert bir açıklama yaparken, Almanya, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerdeki kulüpler, bu yapılanmada yer almayacaklarını ifade etti. Yaşanan gelişmelerin ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ve Chelsea taraftarları da Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi. Liverpool taraftarları, Anfield Road'a gelerek Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını belirten pankartlar asarken, Chelsea taraftarları da, stadyumda yer alan pankartların söküleceğini ve alınan karara tepki göstereceklerini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Cansu Dere Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Liverpool ve Chelsea taraftarlarından, Avrupa Süper Ligi tepkisi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:33:38. #1.16#

title