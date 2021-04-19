Liverpool ve Chelsea taraftarlarından, Avrupa Süper Ligi tepkisi

İngiltere, İspanya ve İtalya'da mücadele eden 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamasının ardından, ligde kurucu olarak yer alan Chelsea ve Liverpool taraftarları alınan bu karara tepki gösterdi.

İngiltere, İspanya ve İtalya'da mücadele eden 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamasının ardından, ligde kurucu olarak yer alan Chelsea ve Liverpool taraftarları alınan bu karara tepki gösterdi.

İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İtalya'dan da Milan, Inter ve Juventus'un yer aldığı Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunun açıklanması sonrasında tepkiler sürüyor. UEFA, resmi internet sitesinden konuyla ilgili sert bir açıklama yaparken, Almanya, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerdeki kulüpler, bu yapılanmada yer almayacaklarını ifade etti. Yaşanan gelişmelerin ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ve Chelsea taraftarları da Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi. Liverpool taraftarları, Anfield Road'a gelerek Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını belirten pankartlar asarken, Chelsea taraftarları da, stadyumda yer alan pankartların söküleceğini ve alınan karara tepki göstereceklerini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı