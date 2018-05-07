Liverpool'un Yıldızı Muhammed Salah 37. Haftada İlk Sarı Kartını Gördü
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bu sezon ligdeki ilk sarı kartını 37. haftadaki Chelsea maçında görerek ulaşması zor bir istatistiğe imza attı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Muhammed Salah, ilginç bir istatistik yakaladı.
İLK SARI KARTINI GÖRDÜ
Mısırlı yıldız, ligin 37. haftasında Chelsea ile oynadıkları mücadelede bu sezon Premier Lig'deki ilk sarı kartını gördü.
Bu sezon rekorları alt üst eden yıldız futbolcu, ligde çıktığı 35 maçta 31 gol atarken 9 da asist yapmıştı.
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