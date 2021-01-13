Liverpool'un Unutulmaz 2020 Yılı
13.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:19
30 yıllık şampiyonluk hasretine 2020 yılında son veren Liverpool , Jürgen Klopp önderliğinde önce Şampiyonlar Ligi’ni kazandı ve ardından 1990’dan beri bekledikleri lig şampiyonluğuna da 2019-20 sezonunda ulaşmış oldu.
30 yıllık şampiyonluk hasretine 2020 yılında son veren Liverpool, Jürgen Klopp önderliğinde önce Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve ardından 1990'dan beri bekledikleri lig şampiyonluğuna da 2019-20 sezonunda ulaşmış oldu.
Kaynak: Dugout