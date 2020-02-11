Liverpool’un Southampton Zaferinin Perde Arkası

11.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:19

2019-20 Premier League sezonunun 25. haftasında sahasında Southampton'ı konuk eden lider Liverpool, Oxlade-Chamberlain, Henderson ve Salah'in (2) golleriyle 4-0'lik zafere ulaştı. Maçın öncesi ve sonrasıyla perde arkası görüntüleri ekranlarınıza geliyor...