Liverpool’un Premier League tarihinde altüst edebileceği 10 rekor

21.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:14

Premier League'de 22 maçta toplayabileceği 66 puanın 64'ünü toplayan Liverpool, Avrupa’nın beş büyük liglerinin tarihinde 60 puan barajını en az maçta aşan takım oldu. Kırmızı-beyazlıların altında yer alan Manchester City, geçtiğimiz hafta sonunu beraberlikle kapatırken Leicester City ve Chelsea mağlubiyet aldı. Manchester United’ı 2-0 devirerek zorlu virajı dönen Kırmızılar ise zirvedeki yalnız yolcuğuna devam etti. Jürgen Klopp'un ekibinin yeni hedefi ise rekorlar! Liverpool'un kırabileceği rekorlara bakalım:

*Ligde oynanacak 16 maç kaldı.

Rakibine en fazla farkı atıp şampiyon olma rekoru:

Manchester City, 2017/2018’de 19 puan farkla şampiyon olmuştu.

Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City’e 18 puan fark atmış durumda.

Bir sezonda en fazla puan toplama rekoru:

Manchester City, 2017/2018’de 100 puan toplamıştı.

Liverpool, 64 puanda.

Bir sezonda en fazla maç kazanma rekoru:

Manchester City 2017/2018 ve 2018/2019 sezonlarında 32 maç kazandı.

Liverpool 21 galibiyette.

Bir sezonda ev sahibi olduğu maçlarda kazanma rekoru:

Chelsea 2005/2006, Manchester United 2010/2011, Manchester City 2011/2012 ve 2018/2019 sezonlarında 18 maç kazandılar.

Liverpool iç sahada 12'de 12 yaptı, önlerinde yedi maç daha var.

Bir sezonda deplasmanda en fazla kazanma rekoru:

Manchester City, 2017/2018 sezonunda 16 maç kazandı.

Liverpool, dokuz galibiyet ve bir beraberlik aldı. Dokuz deplasman maçları kaldı.

İç sahada art arda kazanma rekoru:

Manchester City, 5 Mart 2011’den 21 Mart 2012’ye kadar 20 maç kazanmıştı.

Liverpool, 30 Ocak 2019’dan beri oynadığı 19 maçı kazandı.

Bir sezonda art arda maç kazanma rekoru:

Manchester City, 26 Ağustos ile 27 Aralık 2017 arasında oynadığı 18 maçı kazanmıştı.

Liverpool, 20 Ekim 2019’dan beri art arda 13 maç kazanmış durumda.

Bir sezonda en fazla gol rekorları:

Toplamda;

Manchester City, 2017/2018’de 106 gol.

Liverpool, 52 golde

İç sahada;

Chelsea, 2009/2010’da 68 gol.

Liverpool, 31 golde.

Deplasmanda;

Liverpool, 2013/2014’te 48 gol.

Liverpool, 21 golde.