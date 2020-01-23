Liverpool'un Manchester United Galibiyetinin Perde Arkası

23.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:19

2019-20 Premier Lig sezonunun 23. haftasında Liverpool, ezeli rakibi Manchester United'i Anfield'da ağırladı. Maçın ilk yarısında Virgil Van Dijk'in golüyle öne geçen Liverpool, maçın son anına kadar baskılı oynasa da ikinci golü bulamadı. Maçın son dakikasında Manchester United'in kullandığı korner vuruşunun ardından hızlı kontra atağa çıkan Liverpool, Salah'la ikinci golü buldu ve ligin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı. İşte galibiyetin perde arkası görüntüleri..