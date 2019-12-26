Liverpool'un Leicester Galibiyetinin Perde Arkası

26.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:17

2019-20 Premier Lig'de Liverpool ile Leicester City, Anfield'da nefes kesen bir mücadelede karşılaştı. Mane'nin ilk yarıdaki golüne Leicester, James Maddison ile karşılık verirken 90 5. dakikada Mane'nin yere düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Mohamed Salah gole çevirerek zorlu mücadelede üç puanı Liverpool'a getirdi. Bu heyecanlı maçın Anfield'daki perde arkası görüntülerini izliyoruz.