Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson ameliyat edildi
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Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson ameliyat edildi

26.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:47
Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, sakatlığı nedeniyle en az nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, sakatlığı nedeniyle en az nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Everton ile geçen hafta oynanan lig maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Henderson'ın kasıklarından ameliyat edildiği belirtildi.

30 yaşındaki İngiliz oyuncunun sahalara kesin dönüş tarihi netleşmemesine rağmen mart ayı boyunca tedavisine devam edileceği vurgulandı.

Son şampiyon Liverpool, bu sezon sık sık yaşanan sakatlık sorunları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. İngiltere temsilcisinde Henderson'ın yanı sıra Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Fabinho, Naby Keita ve Diogo Jota'nın sakatlıkları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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